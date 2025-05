Mancini non si sbilancia sul futuro: "Nel calcio accadono cose rapidamente. Vedremo"

Roberto Mancini, ex ct dell'Italia, ha parlato a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio che si è tenuto oggi a Portofino. Nel farlo, l'ex allenatore anche della Fiorentina ha rilasciato una breve battuta sul suo futuro prossimo, dopo l'ultima esperienza da commissario tecnico dell'Arabia Saudita: "Vediamo, nel calcio le cose accadono rapidamente. Vedremo".

Prima invece della premiazione invece, Mancini ha parlato con i cronisti presenti del caso Sampdoria, ripescata ai playout di Serie B dopo la penalizzazione inflitta al Brescia: “Noi ex abbiamo questo amore perché abbiamo dato tutto, e ricevuto tanto, per questa maglia, è chiaro che il nostro è un amore incondizionato come quello dei tifosi e la speranza è che vada sempre bene. Adesso la situazione sicuramente è abbastanza difficile, ma vediamo cosa accadrà. Non ho la minima idea di cosa potrà succedere sinceramente, vediamo. - prosegue Mancini ai microfoni di TMW - Sicuramente il campionato ha dato dei verdetti e vanno accettati, poi dopo quello che accadrà per questioni extracalcistiche non saprei come andrà a finire, se la Samp avrà questa opportunità di giocare lo spareggio, spero che questa volta faccia un po' meglio. Inizio giugno è fra 10 giorni, la Sampdoria si sta allenando e non credo ci siano problemi se dovrà giocare”.