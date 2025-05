Italiano, il Sindaco di Bologna Lepore: "speriamo che nei prossimi anni resti legato a questa città"

Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore è intervenuto dal Palco del Premio Bulgarelli per parlare del riconoscimento, della stagione, della vittoria della Coppa Italia ed anche del tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano. Queste le sue parole riguardo all'ex allenatore della Fiorentina: "Voglio dire alcune cose che ripeterò anche quando consegnerò il Nettuno d'Oro a Vincenzo Italiano. Il Nettuno va a lui in rappresentanza della squadra e dei tifosi. Ma qui non si tratta solo di sport e di risultati, bensì di avere messo insieme una comunità. Questo percorso che stiamo facendo insieme al Bologna sta facendo crescere generazioni, ricordare persone che non ci sono più.

Per noi questo è uno spirito molto importante. Noi speriamo che il mister nei prossimi anni rimarrà legato a questa città. A Roma c'era veramente la città sugli spalti. Auguro a chiunque di provare le emozioni che stiamo provando noi".