Callejon dice basta: l'ex viola si ritira sabato in un match delicatissimo col suo Marbella

José Maria Callejon dice basta. Classe 1987, l'ex esterno d'attacco di Napoli e Fiorentina ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, facendolo in un modo tutt'altro che banale, ossia in una sfida al cardiopalma che la sua squadra, il Marbella, in lotta per la salvezza, giocherà sabato 24 maggio contro l’Antequera, una delle migliori formazioni del campionato.

A rendere nota questa decisione un annuncio promosso dal club spagnolo - attualmente in terza divisione - che dice espressamente: "Ci giochiamo la vita e onoriamo la storia. Assisti al ritiro professionale di José Callejón, leggenda del calcio, e sostieni il nostro Marbella nella finalissima di sabato", con la promozione di un biglietto a soli 5 euro per assistere all'evento.