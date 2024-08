MALEH, L'Empoli vuole riportare il marocchino in Toscana

FirenzeViola.it

L'Empoli vuole riprendersi Youssef Maleh. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'ultima stagione vissuta in Toscana con la maglia del club azzurro, il classe '98 è rientrato al Lecce, ma non ha smesso di piacere alla società di Fabrizio Corsi, che sta cercando di riportarlo al Castellani ed è in forte pressing. La formula a cui stanno lavorando il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi e gli altri uomini mercato è quella del prestito.