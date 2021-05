MADRIGALI, Provo ripudio per il calcio. Semplici...

Saverio Madrigali, ex calciatore della Primavera viola di Semplici è intervenuto per parlare di se stesso e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Provo quasi ripudio per il calcio. I ragazzi che giocano a pallone fanno tanti sacrifici dietro, da quando ho 12 anni facevo Pisa-Firenze tutti i giorni uguale per tutto l'anno. Esci, vai via di casa dopo 8 anni, gioca un altro perché paga di più... Cos'è questo schifo? Nel calcio conta la settimana ed alla fine della stessa dovrebbe giocare chi durante la settimana fa vedere cose migliori. A Lucca, rientrato da un infortunio, mi misero fuori rosa senza una motivazione per 3 mesi. Ricordi? La Fiorentina è un settore giovanile dove ti trattano come giocatori veri. Ogni anno c'erano emozioni belle, vai ai tornei e li giochi da protagonista, la chiamata in Nazionale mi fece davvero piacere. Semplici? Sono stato due anni con lui in Primavera e mi ha lasciato un ricordo di un tecnico molto preparato, una persona che ha sempre dato una mano a tutti. Per me non è un allenatore da ragazzi, ci trattava come calciatori veri. Reality? Se racconti la tua vita è un quadro reale e inquadri bene i sacrifici che ci sono dietro questo sport. La cosa ganza è che noi andavamo fuori e tutti ci riconoscevano".