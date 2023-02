MACIA, Zurkowski ha caratteristiche che ci mancavano

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, AMRABAT HA CHIESTO SCUSA: GIOCATORE PERDONATO E CONVOCATO Sofyan Amrabat reintegrato nei convocati per questa sera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le note vicende di mercato... Sofyan Amrabat reintegrato nei convocati per questa sera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le note vicende di mercato... NOTIZIE DI FV FRANCHI, DOMANI OLTRE 30MILA TIFOSI. DA BOLOGNA IN 2000 La Fiorentina torna in campo domani alle 18, pronta a sfidare il Bologna di Thiago Motta. Per quanto riguarda il pubblico, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sono attesi al Franchi oltre 30mila tifosi. Di questi, circa 2000 saranno poi i sostenitori rossoblu... La Fiorentina torna in campo domani alle 18, pronta a sfidare il Bologna di Thiago Motta. Per quanto riguarda il pubblico, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sono attesi al Franchi oltre 30mila tifosi. Di questi, circa 2000 saranno poi i sostenitori rossoblu... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi