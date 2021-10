M. ORLANDO, Difesa troppo alta ieri. Kokorin inadatto

Massimo Orlando, intervenuto a Radio Toscana, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli: "La Fiorentina mi è sembrata in partita fino al 2-1, c'era la sensazione che potesse anche vincerla. Il primo tempo abbiamo giocato bene, l'unico problema evidenziato è stata la difesa troppo alta. In questo farei un appunto ad Italiano, perché scegliere di giocare alti con giocatori rapidi come Osimhen diventa difficile. In generale è un buon avvio di stagione, dovremo essere contenti di essere quinti, stiamo giocando bene e divertendoci, per me la viola è da sesto-settimo posto.

Vlahovic? Ieri è stato marcato da un fenomeno come Koulibaly; è giovane, avrà altre serate come ieri. Sul fronte rinnovo, più passa il tempo più sarà un problema. Kokorin? Tutte le volte che lo vedo in campo mi sembra tutto tranne che un calciatore".