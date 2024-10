LAURINI, Torna a giocare e firma per il Pietrasanta

Il Pietrasanta piazza un gran colpo assicurandosi un ex calciatore Viola. È ufficiale l'arrivo in Versilia di Vincent Laurini, difensore classe 1989. Il trentacinquenne francese, che ha vestito in Serie A le maglie di Empoli, Fiorentina e Parma, non gioca una partita ufficiale dalla stagione 2020/2021. Appese le scarpette al chiodo, era tornato all'Empoli come talent scout. Ma, evidentemente, il richiamo del campo è stato troppo forte, e adesso è pronto per la nuova avventura.