Italiano, gli agenti hanno incontrato la dirigenza del Bologna per il rinnovo

Vincenzo Italiano sabato chiuderà una stagione per lui e per il Bologna straordinaria grazie alla vittoria della Coppa Italia e il conseguente approdo all'Europa League. E in queste ore il tecnico e la società decideranno il futuro. Gli agenti dell’allenatore, secondo quanto riporta Sky, hanno infatti incontrato a Casteldebole la dirigenza del Bologna, per cominciare a parlare del rinnovo del contratto e del futuro.

L'incontro di oggi è stato soltanto un primo incontro interlocutorio, per parlare meglio del progetto tecnico e dei prossimi passi. E' emersa la volontà reciproca di andare avanti insieme, anche perché il Milan, club interessato all’allenatore rossoblù ed ex viola, non ha ancora affondato il colpo e Italiano dunque dà la priorità al Bologna.