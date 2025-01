L'opzione Santos per Arthur è concreta: il club carioca avanti a tutti

vedi letture

Il futuro di Arthur Melo potrebbe essere davvero di nuovo in patria in Brasile. Come riporta TMW, nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte scatto del Santos per il centrocampista la passata stagione alla Fiorentina. Il club carioca e la Juventus sono al lavoro proprio in queste ore per trovare un’intesa sulle stesse basi del precedente accordo col Betis.

La nuova squadra di Neymar punta il centrocampista ex Fiorentina e Barcellona in prestito, ma bisognerà capire in quale percentuale dell'ingaggio del giocatore sarà disposta a contribuire. Arthur attualmente guadagna circa 5 milioni di euro in bianconero ma in questa stagione è stato messo fuori rosa fin dall'estate da Thiago Motta che non ha mai visto in lui un giocatore in grado di stare in campo nella sua Juventus.