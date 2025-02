L'ex viola Hancko protagonista contro il Milan: "Marcato stretto Gimenez: non gli piace"

L'ex difensore della Fiorentina, David Hancko, è stato tra i protagonisti della partita di ieri contro il Milan. Queste le parole a UEFA.com dell'attuale giocatore del Feyenoord: "Abbiamo fatto una partita fantastica. Ci siamo preparati bene, siamo stati bravi in ​​attacco e in difesa. Abbiamo pressato bene e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Anche i tifosi sono stati fantastici. Ora abbiamo bisogno di costanza, dovremo fare lo stesso la prossima settimana. Giménez? L'ho marcato stretto perché so che non gli piace. Ho lavorato bene insieme all'altro difensore centrale e siamo riusciti a bloccare tutto".