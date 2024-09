JUVENTUS, Nessuna lesione per Nico Gonzalez

FirenzeViola.it

Dall'Argentina preoccupavano le voci di Nico Gonzalez, uscito dolorante dalla partita dell'Albiceleste contro il Cile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l'ex viola non ci sono lesioni.

Il giocatore si è allenato a parte con Alexis McAllister e nelle prossime ore verrà valutata la sua convocazione per il match contro la Colombia. Per quanto riguarda gli impegni con la Juventus, il giocatore è in dubbio per la partita al Castellani contro l'Empoli, in programma il 14 settembre alle ore 18:00.