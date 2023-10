JOVIC, Resta fuori dalla lista dei convocati della Serbia

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi in forza al Milan, Luka Jovic non è stato convocato dal CT serbo Dragan Stojkovic per gli impegni della nazionale balcanica contro Ungheria e Montenegro validi per le qualificazioni ad Euro 2024. Il centravanti rossonero è stato tagliato dalla lista dei preconvocati in cui era stato inizialmente inserito.