JOAQUIN, Troppe birre e sabato ha saltato la partita

Disavventura nel fine settimana per Joaquin, ex viola attualmente al Betis. In molti, in Spagna, si sono chiesti il perché dell'assenza dell'esperto laterale nella partita amichevole tra i bianco-verdi di Siviglia e il Wolverhampton. Il motivo, riporta Football Espana, è presto detto: una sbornia. Qualche birra di troppo nella serata antecedente alla partita l'ha messo fuori gioco per il giorno dopo. L'incidente, se così si può definire, sarebbe comunque stato accettato dal gruppo, che ha perdonato a Joaquin il momento fuori programma.