JOAQUIN, Koeman al Betis? Neanche come operaio

Joaquín Sánchez Rodríguez, in viola dal 2013 al 2015, intervistato da Cadena SER, non c'è andato morbido con le dichiarazioni su una sua vecchia conoscenza, Ronald Koeman, suo allenatore ai tempi del Valencia e prossimo avversario nel weekend nell'incontro tra Betis e Barcellona:

"Il rapporto con lui non è stato perfetto, anzi di quell'esperienza ho un ricordo spiacevole. Preferisco non parlare di lui, ormai è acqua passata ma ripensare a quei momenti mi fa ancora male. Quello è stato un periodo buio per me".

Il veterano del betis poi è stato nuovamente stuzzicato sul suo ex- allenatore e si è espresso così su un ipotetico approdo del tecnico olandese sulla panchina biancoverde: "Se fossi il presidente non lo chiamerei mai, on lo vorrei neanche come operaio! Adesso è passato del tempo e i rapporti sono distesi, però ci siamo detti già quello che ci dovevamo dire a tempo debito. Ringrazio che il periodo insieme è stato breve. Non credo che sabato ci saluteremo".