Il pensiero di Federico Chiesa per Commisso: "Riposa in pace Presidente"
FirenzeViola.it
Anche l'ex esterno di Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa ricorda nelle storie Instagram la tragica scomparsa del suo ex presidente alla Fiorentina dal 2019 al 2020, Rocco Commisso, con le parole che seguono: "Riposa in pace Presidente, il mio pensiero va ai tuoi cari e a tutte le persone della Fiorentina".
