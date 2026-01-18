Social

Il pensiero di Federico Chiesa per Commisso: "Riposa in pace Presidente"

Il pensiero di Federico Chiesa per Commisso: "Riposa in pace Presidente"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:25Ex viola
di Redazione FV

Anche l'ex esterno di Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa ricorda nelle storie Instagram la tragica scomparsa del suo ex presidente alla Fiorentina dal 2019 al 2020, Rocco Commisso, con le parole che seguono: "Riposa in pace Presidente, il mio pensiero va ai tuoi cari e a tutte le persone della Fiorentina". 