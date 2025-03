Il C.T. croato Dalic sull'ex viola Toni Fruk: "È il miglior giocatore del campionato croato"

In Croazia c'è un ex calciatore della Fiorentina che sta facendo impazzire tutti gli appassionati di calcio e in modo particolare i tifosi del Rijeka. Si tratta di Toni Fruk, trequartista classe 2001 che i viola acquistarono dal Mouscron, formazione belga, nel 2019 per 1,5 milioni di Euro. Senza mai esordire in prima squadra i gigliati lo hanno girato in prestito in patri prima al NK Dubrava e poi al HNK Gorica. Nel 2023 infine il trasferimento a titolo definitivo al Rijeka, anche se la Fiorentina si è tenuta il 50% sulla futura rivendita. Una mossa azzeccata visto il rendimento del trequartista croato con la maglia dei fiumani.

8 reti e 8 assist in campionato Fruk sta trascinando il Rijeka in vetta al campionato croato. Addesso è arrivata anche la prima convocazione con la nazioanle dell'ex Jugoslavia. Il Commissario Tecnico dei croati Zlatko Dalic si è espresso così sull'ex viola: "Sta trascinando il Rijeka, è il miglior giocatore del campionato croato".