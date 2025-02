Social Ikoné, prima da ex contro la Fiorentina. E lui scrive: "Sempre speciale tornare al Franchi"

Nel corso della sfida tra Fiorentina e Como, vinta dai latiani per 0-2 grazie alle reti di Diao e Nico Paz, Cesc Fabregas ha concesso qualche minuto finale anche a Jonathan Ikoné, arrivato nel corso dell'ultima sessione invernale e già tornato a Firenze da ex. A tal proposito il calciatore francese ha commentato così su Instagram: "Grande lavoro di squadra. È sempre speciale per me tornare all'Artemio Franchi".