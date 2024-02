IACHINI, Prima vittoria a Bari: "Bisogna diventare carogne"

FirenzeViola.it

Buona la prima per Beppe Iachini. Il neo tecnico del Bari è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 3-1 contro il Lecco nella sua prima partita sulla panchina dei pugliesi. Queste le parole dell'ex viola, riportate da TuttoBari.com: "Dobbiamo continuare così perché non abbiamo fatto nulla, mi è piaciuto l'approccio dei ragazzi, compatto e aggressivo. Abbiamo sbagliato qualcosa in termini di uscita, ma siamo stati compatti concedendo poco. Il lavoro è appena partito, la strada è lunga".

Empatia con i ragazzi? "Io faccio l'allenatore e provo a lavorare su ciascuno di loro, consapevole del fatto che vince il gruppo e non i singoli. Ho dovuto lavorare molto sul fattore psicologico, i ragazzi erano abbattuti e poco sereni, chiedendogli di essere forti sul piano della personalità".

Sulla sua prima partita sulla panchina biancorossa: "C'era un po' di emozione rispetto a quando ero piccolino, mio nonno non ha potuto godere della mia carriera. Ho vissuto con lui i primi anni, mi faceva giocare. Abbiamo bisogno dei tifosi, portiamo l'entusiasmo".

Infine: "Ho visto i ragazzi arrivare sempre primi sui palloni, dal primo fino al novantacinquesimo. Normale ci siano scorie da smaltire, l'obiettivo che ci siamo posti è quello di preparare al meglio ogni partita. Dobbiamo diventare una squadra di carogne".