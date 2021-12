IACHINI, La mia espulsione? Me la sono meritata

Dopo il pareggio contro il Perugia, il tecnico del Parma Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua analisi, riportata da ParmaLive.com: Siamo stati vicini alla vittoria, la squadra è organizzata, gli atteggiamenti sono giusti, un piazzato ci ha messo in difficoltà. Però abbiamo creato i presupposti per chiuderla, abbiamo sbagliato noi e trovato di fronte un gioco ostruzionistico. C'erano anche dei doppi gialli per loro, Curado e Sgarbi, alla fine hanno espulso me. Sono situazioni che cambiano la partita, a noi hanno ammonito Delprato e Danilo per molto meno. La squadra però ha fatto la prestazione, in questo momento ci girano male gli episodi, oggi meritavamo noi. I segnali di crescita però sono costanti, mi dispiace per i tifosi, anche noi vogliamo vincere".

Cosa si sente di dire sulla sua espulsione?

"Me la sono meritata, il gioco era sempre spezzettato, non mi lamento però. Nel corso della gara però i due cartellini per loro sono pesati, il loro Mister ha fatto due cambi e li ha tolti perché erano a rischio".