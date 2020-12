KUZ, Prandelli il migliore: che gruppo in viola. Mutu...

L'ex giocatore della Fiorentina Zdravko Kuzmanović ha parlato della gara di domani ma anche del suo passato in viola. Queste le sue parole: "Sono molto contento per mister Prandelli, quando ho saputo che sarebbe tornato a Firenze ero veramente felice sia per lui che per la Fiorentina. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Non ha trovato una situazione facile, gli serve tempo. Credo comunque che con Prandelli la Fiorentina si possa risollevare, è un grande allenatore, i viola hanno fatto un bel colpo".

Sull'esperienza in viola: "Ero giovane, volevo solo giocare ma il mister mi diceva di stare tranquillo perché mi dovevo ambientare. Mi ricordo che mi diceva che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. I primi sei mesi sono stato difficili, ma nei due anni successivi ho giocato di più. Il mister mi ha sempre aiutato molto. E io ho sempre fattoi il suo nome quando mi chiedono chi è il miglior allenatore che mi hanno allenato".

Sui cori della Fiesole: "Che fantastico! Ero giovane e la prima votla che li ho sentite sono rimasto senza parole. Giocavamo bene, anche nelle coppe. Sono andato bene e per un giovane è facile giocare positivamente in una squadra forte".

Lo spogliatoio: "Come in campo anche fuori eravamo molto uniti, sempre il giovedì sera andavamo insieme a cena fuori. Il nostro gruppo era perfetto. Abbiamo sempre dato il 100% e fuori dal campo eravamo tutti amici. Non ho mai avuto in carriera un gruppo come quello di Firenze".

Rapporto coi compagni: "Frey era un personaggio. Mutu era fortissimo. Fuori dal campo era un'altra persona. Un ragazzo bravissimo, e sul campo faceva la differenza. Altri compagni che mi hanno aiutato molto sono stati Avramov, Dainelli, Ujfaluši, Gamberini. Adrian era un fenomeno".

Episodi divertenti: "Facemmo un'amichevole con il Bilbao, Mutu prese l'espulsione, poi prese anche la multa. Lui disse che non avrebbe giocato la partita dopo e che non avrebbe pagato la multa. Il mister lo ha messo lo stesso e lui ha segnato due gol. Poi non so chi ha pagato la multa (ride, ndr)".

Vittoria con la Juventus: "Fu una partita bellissima. Quando arrivammo all'aeroporto non ci potevo credere che ci fossero tutti quei tifosi. Speriamo domani che anche i viola si possano ripetere. Il mister metterà bene la squadra in campo. So come la prepara. Quando si gioca contro la Fiorentina non è mai facile".