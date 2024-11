HANCKO, Piace alla Juve ma il Feyenoord vuole 40 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i nomi nella lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa della Juventus a gennaio c'è anche quello di David Hancko. L'ex viola, oggi in forza al Feyenoord, è valutato 40 milioni dagli olandesi. Questo è il grande ostacolo che rende quasi impossibile per i bianconeri riuscire ad arrivare al centrale slovacco. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale che possa giocare anche a sinistra e Hancko sarebbe il profilo ideale avendo in carriera giocato pure come laterale mancino.

Con Slot in panchina negli ultimi due anni ha dimostrato il suo valore e addirittura in estate il club di Rotterdam ha rifiutato un'offerta dell'Atletico Madrid di 30 milioni. A queste cifre per la Juventus è impossibile sperare di ingaggiarlo.