GRAZIANI, La Fiorentina non può sbagliare l'attaccante

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Graziani, ha parlato delle vicende di mercato viola: "Al centro sportivo ho detto ad Antognoni che non ci si può permettere di sbagliare l'attaccante. Meglio metterci qualche giorno in più, ma senza un giocatore da venti gol la Fiorentina non può lottare neanche per l'Europa League. Io venderei Chiesa per prendere Belotti. Cavani? Lui come Paredes non credo prenderebbero in considerazione una eventuale proposta gigliata, perché vogliono fare le coppe. Stadio nuovo? Si è visto che le squadre che lo hanno realizzato hanno anche aumentato il fatturato: un nuovo Franchi sarebbe come un teatro. Vlahovic? Gli serve qualcuno che gli insegni i movimenti giusti: gliel'ho anche detto un mese fa...".