GRAZIANI, Cutrone non appassiona. Chiesa e Totti...

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola con queste parole: "Sento parlare di Cutrone, ma a me non appassiona molto. È un giocatore molto simile a Simeone secondo me. Servirebbe uno come Zaza o Piatek, mentre l'ex Milan è una scommessa. La Fiorentina deve trovare un attaccante da 10 gol sennò è dura. Chiesa nella scuderia di Totti? Sarebbe un colpo a effetto, molto suggestivo".