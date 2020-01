GRAZIANI, Castrovilli mi ricorda Marchisio. Pedro...

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Graziani, ha parlato del periodo della Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Sottil deve ancora dimostrare anche se ha buone caratteristiche e prospettive di crescita. I viola hanno fatto bene a blindarlo, a me piace molto, ma ancora non ha fatto niente. Pedro? Pradè meriterebbe un monumento per essere riuscito a riportarlo in Brasile facendo una plusvalenza di circa un milione o poco più. Castrovilli? Mi ricorda Marchisio. Ha capacità sia in fase difensiva che offensiva. Ha iniziato molto bene".