GIUNTOLI, Vlahovic mai un problema: il rinnovo lo faremo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, in un'intervista concessa oggi al Corriere della Sera ha toccato anche il tema Dusan Vlahovic, di cui si parla da giorni dopo essere stato sostituito all'intervallo durante la gara col Napoli: "Nel calcio di Thiago Motta succede. Non c'è nulla di particolare. Un calciatore come lui non potrà mai essere un problema: il rinnovo è un obiettivo e lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi è un patrimonio", spiega l'uomo mercato bianconero sull'ex centravanti della Fiorentina.