GIL DIAS, Un giorno speciale per me. Grazie ai fans

Tramite i propri canali social, l'ex viola Gil Dias ha pubblicato un post per celebrare le sue 200 gare da professionista, raggiunte con la maglia del Famalicao. "Un ottimo risultato in un giorno estremamente speciale per me, in cui ho raggiunto il bellissimo traguardo di 200 partite nella mia carriera di calciatore professionista. Un ringraziamento speciale a tutti i club che ho rappresentato con grande orgoglio fino a questo punto della mia carriera. Grazie anche a tutti i fans, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile". Questo il testo del post.