GENTILE, Viola, nel futuro serviranno investimenti

Claudio Gentile, ex giocatore tra le alte della Fiorentina e della Juventus, ha parlato del momento dei viola dopo il ko di ieri contro il Milan: “Secondo me certi giocatori in rosa non hanno risposto come la società si aspettava, da qui nascono certi passaggi a vuoto. Ieri ho visto la partita e ho tifato per la Fiorentina, visto che ho sempre avuto un ottimo rapporto con Firenze: non mi aspettavo, da ex bianconero, di trovare un’accoglienza così buona. La reazione della squadra mi è piaciuta e speravo in un pareggio che sarebbe stato un ottimo risultato. Spero che la squadra ora faccia altri risultati sennò la squadra rischia da qui alla fine. Prandelli? Lo conosco bene, è molto appassionato del suo lavoro: prova sempre a dare suggerimenti positivi ma il calcio spesso dà dei giudizi severi. Gli obiettivi viola del futuro? Serviranno investimenti pesanti per risalire in classifica, il presidente mi pare ambizioso".