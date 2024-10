GENOA, Gilardino: "Atalanta forte, ma la resa è inconcepibile"

FirenzeViola.it

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita dove il Grifone ha perso per 5-1 in casa dell'Atalanta. Queste le sue parole:

"Come me lo spiego? Premesso che giocare contro questa Atalanta per noi è difficile, basta pensare che partita ha fatto in Champions in una forma fisica strepitosa. Nel primo tempo abbiamo contenuto, poi nel secondo l'Atalanta ci ha sovrastato come qualità tecniche e fisiche. Quello che non è concepibile è la resa, pur sapendo di giocare contro un avversario fortissimo. Siamo in difficoltà, ma come dicevo la resa non è concepibile".