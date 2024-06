GATTUSO, Rifiuta l'Arabia Saudita: no all'Al Taawoun

FirenzeViola.it

Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina dell'Al Taawoun. Stando a quanto riferito da Relevo, il tecnico calabrese ha scartato l'opzione di approdare nel club di Saudi Pro League, nonostante le trattative tra le parti andassero avanti da oltre un mese e alcuni media ritenevano l'affare chiuso. L'ex allenatore del Napoli sta aspettando l'opportunità giusta per rimettersi in gioco e non vuole affrettare alcuna decisione.