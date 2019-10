GALLI, Non mi sono piaciute le sostituzioni di Montella

Giovanni Galli è intervenuto quest'oggi per parlare della sconfitta di ieri della Fiorentina contro la Lazio all’Artemio Franchi. Queste le sue parole: "Non mi hanno convinto le sostituzioni, anche se probabilmente ci sarà stato un motivo. La gara di ieri tra l’altro non aveva ritmi altissimi per Ribery, quindi non mi pareva che potesse essere mandato fuori giri. La Lazio ha giocato poi giovedì in Coppa, mentre la Fiorentina in settimana si è 'riposata' ed ha potuto preparare il match con più tempo. Eppure la Lazio nella parte finale della partita sembrava corresse più della Fiorentina. Bisogna farsi dunque qualche domanda. Sono rimasto dispiaciuto per Sottil. È un ragazzo che merita, ma in quel ruolo lì, a tutta fascia, non ci può giocare".