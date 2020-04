GALLI, Chiesa? Gli consiglio di pensare all'Europeo

L'ex portiere viola Giovanni Galli si è espresso così sui principali temi di attualità calcistica, soffermandosi sulla situazione che riguarda anche Federico Chiesa, talento della Fiorentina ambito dalla Juventus: "La Fiorentina, anche a livello di comunicazione, sta facendo tutto il necessario. Questa apertura alla Juventus potrebbe essere quel famoso vincolo preso dal procuratore con la Juve nel momento in cui qualcuno della precedente gestione gli aveva dato il via libera. Lui piano piano ha ricucito, iniziando dall'estate, e mi sembra che anche il ragazzo si sia avvicinato. Poi si arriverà al dunque: se qualcuno ha preso impegni cui non può venir meno e pregiudicano il prolungamento, è giusto che vada via. La proposta di rinnovo sarebbe un ulteriore passo nei confronti del ragazzo e della sua famiglia. Se poi non vuole prolungare ci saranno altri motivi, ma a quel punto la Fiorentina dovrebbe aver la forza di far valere quei due anni di contratto. Io ho sempre detto che non dovrebbe andare alla Juventus, lì la squadra viene prima di qualsiasi giocatore e ci sono tanti grandi calciatori che fanno panchina. A Firenze ti prendi le prime pagine di tutti i giornali, e il suo nome rimane sempre vivo. Alla Juventus serve di più per riprendere le prime pagine, se ti fermi un secondo e qualcuno ti supera, eppure l'Europeo è tra un anno. Gli consiglio di pensarci".