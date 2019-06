GALBIATI, Cacciare Corvino mossa logica. Montella...

L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato dei temi più caldi di attualità in casa Fiorentina: "Mandare via Corvino è una mossa logica, dato che era parte della vecchia società. E in un ruolo così importante serviva un cambiamento. Commisso ha fatto capire che non è qui per mandare via tutti, e Montella ha due anni di contratto: i soldi non sono noccioline. Certo, poteva andare in vacanza più vicino... Ora ci vuole calma e dare tempo alla nuova proprietà. Ma Commisso ha riportato quell'entusiasmo che mancava in città".