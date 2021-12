G. GALLI, Fiorentina deve ricomprare DV9. Acerbi...

L'ex portiere Giovanni Galli ha parlato così di temi legati alla Fiorentina, tra cui i rumors su un profilo come quello di Acerbi della Lazio: "A me piace molto, è un mancino di qualità e ha buone letture. Ricordiamoci che con Inzaghi giocava da terzo della linea a tre, accompagnando l'azione e andando ad attaccare. Ha la predisposizione per fare ciò che chiede Italiano, oltre ad essere un leader e un giocatore della Nazionale. L'unico dubbio è l'esperienza nei movimenti in sincronia del reparto, però potrebbe essere un elemento in più per la squadra e farebbe crescere il livello della linea difensiva".

Ci spiega il suo pensiero su Vlahovic?

"Bisogna capire se l'impegno del procuratore è definitivo o se ci sono margini. Quando dico che la Fiorentina deve ricomprarlo intendo che se il proprietario virtuale del cartellino di Vlahovic è il suo procuratore, io lo chiamo e gli chiedo: quanto costa? 10, 15, 20 milioni? Faccio una trattativa ed è come se andassi a comprare da un'altra società, però pagando sempre meno che andando a prendere uno come lui, che oggi sul mercato ti costa 80-90 milioni di euro. Così è come andare a ricomprarsi Vlahovic".