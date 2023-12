FREY, Il Parma mi volle fortemente: credeva in me

FirenzeViola.it

In una lunga intervista che potete trovare sull'edizione odierna della Gazzetta di Parma, l'ex portiere crociato Sebastien Frey ha parlato della sue esperienza in gialloblu: "Il Parma mi aveva voluto fortemente, pagando anche una bella somma: credeva in me e questo mi faceva sentire in fiducia. Non mi son mai lasciato sopraffare dal timore di dover sostituire Buffon. Il peso di quel cambio lo sentirono più i tifosi, che però si affezionarono subito a me. Ero in un ambiente che trasmetteva serenità e mi dava la possibilità di crescere".

Poi arrivò il crac Parmalat: "Ci siamo chiusi nello spogliatoio e guardati negli occhi. I casi erano due: mettere in mora la società e, a quel punto, ognuno per la propria strada. Oppure mostrare a tutti di essere uomini veri, con principi saldi e portare a termine la stagione. Come andò a finire, lo sapete tutti".