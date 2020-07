FOTO, Simeone si prepara ai viola con la crioterapia

Giovanni Simeone non è riuscito a regalarsi un gol per il suo compleanno: seppur tra mille polemiche, la (bellissima) rete all’Atalanta gli è stata annullata per un tocco di mano discutibile. La vicinanza degli affetti lo ha sicuramente consolato, come dimostra la serie di storie pubblicate su Instagram nelle ultime ore. Tanta generosità per l’attaccante sudamericano,e tanta fatica accumulata in poco tempo. Quale miglior rimedio della crioterapia? Simeone si è rigenerato alla temperatura di -190 gradi: ritornerà a Firenze, piazza a lui cara e da cui arriva, e saranno necessarie tutte le energie per il bene del Cagliari. Ecco la foto postata dal Cholito e rilanciata da CalcioCasteddu.it: