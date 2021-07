FOTO, Caceres ancora a Firenze, si gode la città

L'ormai ex viola Martin Caceres sta passando le sue vacanze con gli amici di sempre a Firenze. Il difensore, nonostante il mancato rinnovo con la Fiorentina, è infatti in città da quando l'Uruguay ha chiuso la sua esperienza in Coppa America e non perde occasione per fare selfie con Firenze sullo sfondo, come amava fare in questi due anni in maglia viola.