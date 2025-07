L'ex attaccante della Fiorentina Di Carmine svincolato dal Trento ma potrebbe rimanere

L'ex attaccante della Fiorentina Samuel Di Carmine si è ormai svincolato dal Trento, società del girone A della serie C, in cui ha giocato l'ultima stagione. Per il giocatore fiorentino classe 88 potrebbe però profilarsi una nuova avventura ancora in Trenitno visto che il club sembra contento dei suoi 14 gol segnati lo scorso anno ed anche Di Carmine ha aperto alla permanenza.

Il neo ds del club, Moreno Zocchi, proprio a Tmw Radio durante la trasmissione "A tutta C" ha confermato: "Ho parlato con lui, e mi ha fatto un’ottima impressione. È un attaccante vero, anche nella mentalità. È convinto delle sue qualità e ha ancora tanto da dare. Mi piacerebbe lavorare ancora con lui. È un giocatore importante, ma ovviamente tutto deve combaciare: sia per noi come club che per lui e il suo agente. Di certo posso dire che le possibilità ci sono, anche perché lui si è trovato molto bene con l’allenatore. Speriamo che nei prossimi giorni si possa trovare l’accordo giusto".