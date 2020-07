FLACHI, Squadra senza anima, non vuole vincere

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato della situazione della Fiorentina: "Mi aspettavo qualcosa di diverso a livello di atteggiamento e di gioco dopo la Lazio. Squadra senza anima? Da un paio di anni mi sembra così, non è una squadra che vuole arrivare; si allena e basta, poi come va va. non vedo una forza di gruppo e se dobbiamo dipendere da Ribery che deve prendere per mano la squadra alla sua età e con i suoi acciacchi, che prospettiva futura c'è? Salvezza? Non è una squadra di personalità ma credevo partisse meglio e è andata bene che gli altri non abbiano fatto meglio, in particolare non si è mosso il Lecce. Abbiamo delle partite con squadre che sono in quella zona lì e non è facile, perché non mi sembra una squadra forte nel reagire. Chiesa? Non fa neanche il bene suo perché va a discapito suo visto che ha richieste importanti ma ora sembra un altro giocatore. Punta? E' che abbiamo sempre giocato con lo stesso modulo, con il quale non si riesce a fare una vittoria. Bisogna dare una scossa per non andare in una situazione difficile perché non c'è l'abitudine a lottare in quella zona, a differenza delle altre. Putroppo si pensa sempre prima alle altre cose piuttosto che al campo e invece dovrebbe essere il contrario.