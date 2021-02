FELIPE MELO, Sogniamo di vincere il Mondiale per club

Felipe Melo non ha potuto dare il contributo che avrebbe voluto nella storica vittoria del Palmeiras in Copa Libertadores. Il centrocampista e capitano, reduce da un lungo infortunio, è entrato solo nei minuti finali per difendere il risultato e ora si prepara a vivere l'esperienza del Mondiale per club, dove l'avversario da battere sarà sicuramente il Bayern Monaco: "C'è una squadra da battere ed è il Bayern Monaco, che ha la miglior rosa, il miglior giocatore al mondo e altri grandi giocatori. Ma ci sono anche Tigres, Ulsan", ha detto a Globoesporte. "Tutte le partite saranno difficili. Penseremo prima alla semifinale, sarà complicata e speriamo di vincere. In finale, teoricamente dovremmo trovare il Bayern, ma può succedere di tutto. Noi sogniamo il trofeo. Il tifoso del Palmeiras ha il diritto di sognare".