EX VIOLA, Pagelle di Italiano: "Perché tiene fuori Orsolini?"

Il Bologna manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria (e anche il primo gol) in Champions League. La sconfitta di ieri, la terza in quattro gare di girone, contro il Monaco, complica in maniera quasi irrimediabile il percorso dei rossoblu, ieri battuti 1-0 dai francesi con una rete di Thilo Kherer all'87. Hanno fatto discutere alcune scelte di Vincenzo Italiano, su tutte quella di tenere fuori a inizio gara Riccardo Orsolini, uno dei più in forma nell'ultimo periodo: "Perché Orsolini fuori? Incomprensibile la scelta di tenere in panchina il giocatore che ha deciso le ultime due partite in campionato contro Cagliari e Lecce. I cambi arrivano poi troppo tardi. La sconfitta è immeritata, ma alcune scelte dovevano e potevano essere migliori", questo scrive TuttoMercatoWeb.com, mentre la Gazzetta dello Sport commenta le scelte dell'ex viola così: "Iniziale sofferenza in mezzo, pressione e rischi, inferiorità di palleggio. Ripresa coi decibel alti: ko a Bologna quasi in controllo". "La sua squadra corre, ma sbaglia troppo in fase di costruzione e in Champions non riesce ancora a sbloccarsi", aggiunge il 'Corriere dello Sport'.

Queste le pagelle di Vincenzo Italiano

TMW - 5.5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

TuttoSport - 6

Corriere della Sera - 5.5

La Repubblica - 6