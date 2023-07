EX VIOLA, Lirola verso la Spagna: lo vuole l'Alaves

Possibile ritorno in Spagna per Pol Lirola: Tuttomercatoweb riporta invece la volontà dell'Alaves, neopromosso in Liga, di acquistare il calciatore dell'Olympique Marsiglia (in prestito nell'ultima parte di stagione all'Elche).

Lirola, visto in Serie A con la maglia del Sassuolo oltre che a quella della Fiorentina. . Diversi sondaggi nelle ultime settimane anche da club italiani dopo che a gennaio il Monza avviò una trattativa per prenderlo in prestito. Ma oggi la società più interessata è l'Alaves, club che lavora per chiudere l'operazione in tempi rapidi.