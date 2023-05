EX VIOLA, Genoa al lavoro per il rinnovo di Badelj

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa, in vista della prossima stagione, ha dato il via alla fase dei rinnovo di contratto. Tre i nomi in prima fila: Kevin Strootman, Milan Badelj e Stefano Sturaro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'olandese è certo della permanenza, mentre le parti sono all'opera sia per il croato ex Fiorentina che per il senatore rossoblù.