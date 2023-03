EX VIOLA, Bobby Duncan consiglia Bellingham al Liverpool

Vi ricordate di Bobby Duncan? L'ex giocatore di Fiorentina e Liverpool gioca attualmente alla Linense, nella terza serie spagnola e attraverso il proprio profilo Twitter ha consigliato al Liverpool l'acquisto di Jude Bellingham.

130 million for Jude is the best investment Liverpool can make they’d spend that in 5 years on new midfielders rather than having a midfielder for the next 15 years in concrete.