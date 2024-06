EMPOLI, Si complica il riscatto di Zurkowski dallo Spezia

FirenzeViola.it

Come riportato da Spezia1906 comincia a prendere un contorno definito la vicenda Zurkowski fra Spezia ed Empoli. Il polacco è in bilico nel diritto di riscatto inserito dalle società. Entro metà mese si attende una risposta inerente ai 5 milioni pattuiti, ma la sensazione è che l’eventuale semaforo verde per la cessione definitiva non arriverà (o almeno non subito).

Nella giornata di ieri, infatti, il centrocampista polacco si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia malconcia che non gli aveva permesso di prendere parte al finale di campionato. Il completo recupero, dalle prime indicazioni, dovrebbe avvenire in 4-5 mesi: tradotto, Zurkowski non potrà tornare in campo prima di novembre-dicembre, nella migliore delle ipotesi. A questo punto, si profila uno scenario possibile piuttosto chiaro: il giocatore non sarà riscattato subito e farà rientro allo Spezia.