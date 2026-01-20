Edoardo Bove riparte dalla Championship: ha firmato il contratto col Watford

Edoardo Bove è ormai pronto a rimettersi in gioco: per il suo ritorno in campo manca soltanto l’annuncio ufficiale del nuovo club, il Watford. Il centrocampista italiano classe 2002 ha infatti chiuso definitivamente nei giorni scorsi il rapporto contrattuale che lo legava alla Roma e ha già trovato una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato da SkySport, Bove ha firmato un accordo con il Watford, dando così il via a una nuova fase della sua carriera lontano dall’Italia.

La ripartenza avverrà dall’Inghilterra, in Championship, con il Watford attualmente in piena corsa per conquistare la promozione in Premier League. Una scelta che permetterà al centrocampista di confrontarsi con un contesto diverso e di accumulare continuità. Per Bove si tratta anche di un ritorno in campo particolarmente significativo dal punto di vista umano e sportivo: la sua ultima apparizione risale infatti al 1° dicembre 2024, durante la sfida tra Fiorentina e Inter, partita segnata dal malore accusato nel primo tempo che aveva fatto temere conseguenze serie. Ora, superato quel momento difficile, il centrocampista è pronto a voltare pagina e a ripartire.