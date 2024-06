DRAGOWSKI, Il Panathinaikos riscatta il cartellino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'avventura in Grecia dell'ex portiere viola Bartłomiej Drągowski continua: il Panathinaikos ha infatti deciso di esercitare il riscatto del cartellino del polacco.

La cessione di Drągowski ha versato nelle casse dello Spezia, proprietaria del cartellino, 2,2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un movimento in uscita importante per la società ligure che non sarà costretta a pagare l'ingaggio del polacco (più di un milione di euro). Secondo quanto riportato da Secolo XIX, i soldi del riscatto di Drągowski verranno reinvestiti per la scelta del prossimo attaccante.