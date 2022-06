DIAMANTI, Serie A più facile della C2: lì ti picchiano

Intervistato a Radio Nettuno Bologna Uno, l'ex viola Alessandro Diamanti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i suoi primi passi nel mondo del calcio: "Io sono cresciuto in un campo da calcio. Mio nonno aveva un centro sportivo e io giocavo a calcio dalla mattina alla sera in più mio padre faceva l'allenatore: sono cresciuto a pane e calcio. I primi passi li ho fatto da mio nonno a Santa Lucia, poi sono andato a Prato e dopo ho iniziato a girare. Ho giocato a calcio per tutta la vita".

Diamanti ha poi chiuso commentando le differenze che incontrò in carriera al passaggio dalla C2 alla A: "Io trovai più facile la Serie A perché in Serie C ti picchiano, c'è meno qualità e per un giocatore come me era difficile. In Serie A, in un campionato più tecnico, mi sono trovato meglio. Ho dovuto lavorare tanto il primo anno per ottimizzare la mia forza fisica, ma una volta raggiunta quella ho trovato più mia la Serie A che la C".