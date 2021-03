DI GENNARO, Cesare si è sentito solo: guai di nervi

L'opinionista Antonio Di Gennaro, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina e oggi commentatore tecnico di Rai Sport, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Tra i temi trattati anche l'addio improvviso alla panchina viola di Cesare Prandelli. Ecco le riflessioni di Di Gennaro in merito: "Conosco il Prandelli giocatore, allenatore e uomo. Qui si parla di quest'ultimo: ha avuto problematiche fisiche, non ha retto lo stress. Non so poi se ci sia altro nel mezzo, ma mi pare sia crollato a livello nervoso. Gli sono vicino, c'è di mezzo l'uomo: non scordiamoci che nella sua vita ha vissuto tragedie anche peggiori ed è riuscito a sopportarle. Magari lì ce la faceva meglio e oggi si è sentito più solo, però vederlo lasciare in questo modo...".

Da Iachini che s'aspetta?

"Sono contento dal punto di vista personale per lui, è uno che nelle emergenze è sempre stato bravissimo. Certo, a vedere questa ultima parte di calendario non si trovano partite molto facili...".