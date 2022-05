D'AGOSTINO, Belotti ai viola non basta. Torreira...

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto per parlare di temi legati ai viola, a cominciare da Lucas Torreira: "Bisogna capire le motivazioni perché non riscatta Torreira. Ha fatto bene, si è sentita la sua mancanza ed è un po' il Lobotka del Napoli perché dà ritmo e dinamismo. Sicuramente su di lui metterebbero gli occhi tanti club italiani ed esteri. In un centrocampo a 3 credo che lui sia uno dei migliori".

Cosa cambia tra Amrabat e Torreira per la Fiorentina?

"L'ho visto migliorare, fa più schermo ed in quella zona di campo non l'ho visto più portare palla e rallentare il gioco, difficilmente viene saltato, ma è diverso da Torreira. Forse pensano che l'uruguaiano non sia più indispensabile, ma dipende tutto dal mister e dal gioco che si vuole proporre".

Torreira è un incursore?

"Credo sia difficile marcarlo per come si inserisce perché non lo vedi e poi ti segna. Mi ricorda un po' Tedesco, ha dimostrato di essere importante. Senza di lui dovranno prende un altro giocatore, con la Conference ancora di più. C'è in casa, perché cercare altrove?".

Il centrocampista è una priorità?

"La Fiorentina con Vlahovic aveva un altro ritmo, senza di lui ne ha dovuti prendere due... Si andava difficilmente per vie centrali, lo scarico non era fluido e non è stato facile sostituirlo, anche per la vena realizzativa. Non posso giudicare l'operato dopo il serbo, ho visto un cambiamento, io mi preoccuperei comunque più dell'attacco e di un sostituto all'altezza per la Conference".

Belotti è un nome che la convince?

"Sì, ha fatto tanti gol con il Torino e va sempre in doppia cifra. Non basta però, viene da 10 anni di 3-5-2, anche in Nazionale fa fatica ed ha bisogno di un partner. Non so se può fare reparto da solo, ha sempre fatto campionati muscolari, ma difficilmente ha la stazza per poter andare sul gioco aereo... Non lo so, faccio un po' fatica a dire se è da Fiorentina o adatto ad Italiano".